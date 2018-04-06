Алексей Пушков назвал заказчика «дела Скрипаля»

Представитель Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что США организовали «дело Скрипаля».

По его мнению, Лондон не нашел бы широкой поддержки в «деле Скрипаля», если бы в успехе антироссийской кампании не была заинтересована американская сторона.

Парламентарий также назвал Соединенные Штаты «застрельщиком антироссийской кампании», так как иначе Лондон поддержали бы не более 10 стран.

«Сам факт восстановления Юлии Скрипаль ставит под большие сомнения использование нервно-паралитического газа. От него не восстанавливаются», — заявил Пушков, отметив, что вызывает сомнения и рассказ о некоем сотруднике спецслужб, который внезапно появился и в течение первых 10 минут ввел Скрипалям антидот.

4 марта бывший сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает, сообщает Ura.ru.