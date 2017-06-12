Алексей Навальный не успел дойти до Тверской улицы

Оппозиционер Алексей Навальный задержан у подъезда своего дома в Москве, едва успев выйти из квартиры.

МВД заявило, что причиной задержания оппозиционера стали призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы — на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции.

Сообщение о задержании оппозиционера опубликовала в Твиттере его жена. Событие произошло между 13:00 и 13:30 (мск).

Алексей Навальный доставлен в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, отмечает РИА Новости.