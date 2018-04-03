Алексей Навальный создает партию «Рабочее название»
Оппозиционер Алексей Навальный пытается зарегистрировать партию с оригинальным названием.
Он уже подал в Минюст документ, согласно которому хочет провести съезд партии «Рабочее название».
«Подтверждаем предоставление документов по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием политическая партия «Рабочее название», — заявил оппозиционер.
Вместе с тем, он не исключает, что в будущем название может быть изменено на более информативное.
Съезд новой партии Навального запланирован на 19 мая, сообщает Life.
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