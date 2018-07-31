Алексей Навальный совершил турне по Европе и вылетел в США
Российский оппозиционер Алексей Навальный в июне побывал в Латвии, где встретился с президентом компании по организации международных перевозок «Baltic Travel Group» (BTG) Владом Корягиным.
Компания занимается налаживанием коммерческих отношений местного бизнеса с США, а также работает над выполнением подрядов для правительства США в странах Прибалтики.
После визита в Латвию Алексей Навальный отправился в Венгрию, Германию, а после — в США, отмечает «Ura.ru».
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