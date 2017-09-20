Алексей Навальный собрался судиться с властями Петербурга

Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать иск против Смольного и официального представителя комитета по вопросам законности и правопорядка Андрея Краснова.

Ранее Краснов назвал сторонников Навального провокаторами и высказался против того, чтобы они проводили свои митинги на фоне «открыточных имперских видов Петербурга». Чиновник предложил сторонникам оппозиции собираться на окраине города, в Удельном парке.

«Раньше всякую псевдоюридическую чушь говорили — заявка не та, место занято, тема неконституционная, а сейчас вот прямым текстом: вы провокаторы», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» запись в блоге Навального.

Некоторое время назад губернатор города Георгий Полтавченко объявил о запрете на проведение протестных акций на Марсовом поле. Виновными в его установлении он назвал именно сторонников Навального.