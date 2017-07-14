Алексей Навальный рассказал о постоянной слежке за ним

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что российские спецслужбы в течение многих лет ведут за ним слежку.

«Они ходят за моими детьми, за моей женой, за мной. Постоянно ездят машины», - цитирует «ФедералПресс» интервью Навального агентству Reuters.

Оппозиционер заявил, что уже перестал обращать на это внимание, поскольку слежка ведется постоянно на протяжении многих лет. При этом добавил, что в преддверии митинга 12 июня следить за ним стали интенсивнее.

Навальный в очередной раз подчеркнул, что намерен побороться за пост главы государства в 2018 году. Он предполагает, что будет допущен до участия в президентских выборах в последний момент, но уверен в достижении цели.