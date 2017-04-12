Алексей Навальный призывает к шествию в День России
На сайте оппозиционера Алексея Навального появилась информация о предложении народного шествия против коррупции.
Алексей призывает совместить праздник День России 12 июня с шествием. В дополнение он выложил видеоролик на канале Youtube под названием «Мы не получили ответов, поэтому надо продолжать».
Пока информации о согласовании шествия с властями Москвы не поступало, передает Interfax.
26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. Призывы Навального провести подобные несогласованные акции, в частности шествие по Тверской улице в Москве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл провокацией.
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