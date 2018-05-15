Алексей Навальный получил 30 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный арестован на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия 5 мая в центре Москвы, следует из решения Тверского суда Москвы.

Судья Дмитрий Гордеев признал Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ.

«Алексей Навальный, зная о несогласованности с органами исполнительной власти публичного мероприятия, исполняя функции организатора публичного мероприятия, лично, с использованием сети интернет в период с 28 апреля по 4 мая организовал не согласованное с органами исполнительной власти мероприятие 5 мая», - говорится в решении суда.

Комментируя решение суда, Навальный назвал его «смехотворным и незаконным», подчеркнув, что у гражданина России нет запретов на проведение каких-либо мероприятий.

5 мая в центре Москвы прошла акция «За право быть гражданином», организованная Алексеем Навальным. По официальным данным в мероприятии приняли участие 1,5 тысячи человек, сообщает «Интерфакс».