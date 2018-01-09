Алексей Навальный пожаловался на слежку

Оппозиционер Алексей Навальный уверяет, что за ним установлена постоянная слежка в Петербурге.

По его словам, наблюдение все время ведут одни и те же люди. Политик даже начал с ними здороваться, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на Twitter Навального.

Оппозиционер также отметил, что слежка ведется с нарушениями трудового законодательства, поскольку наблюдатели не меняются. Он выразил надежду на то, что в прекрасной России будущего подобная работа будет вестись по всем правилам.

Ранее Навальный призвал бойкотировать президентские выборы, заявив, что к участию в них допущены только кандидаты, которых выбрал действующий глава государства Владимир Путин.