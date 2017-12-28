Алексей Навальный пожаловался в суд на Центризбирком
Оппозиционер Алексей Навальный направил в Верховный суд России иск о защите избирательных прав.
Поводом для этого послужил отказ Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу, которая выдвигает Навального в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Иск будет рассматриваться 30 декабря.
ЦИК отказ в регистрации группы объясняет отсутствием у Навального пассивного избирательного права. Оппозиционер, в свою очередь, утверждает, что имеет право участвовать в президентских выборах и ссылается при этом на решение Европейского суда по правам человека.
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