Алексей Навальный подвел протестное движение

Исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев обвинил оппозиционера Алексея Навального в том, что он подвел все протестное движение.

«Я скажу всего пару слов. Навальный подвел протестное движение», —заявил Пономарев, пришедший на место согласованной мэрией Москвы протестной акции на проспект Сахарова.

Накануне Алексей Навальный призвал сторонников собраться на Тверской, а не на проспекте Сахарова, где должна была пройти согласованная акция оппозиции. В результате в центре Москвы были задержаны около 200 человек. В понедельник днем Навальный был задержан в подъезде собственного дома за распространение в сети призывов к участию в несанкционированных выступлениях, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы участника несанкционированной акции, который распылил газовый баллончик в лицо сотруднику ОМОН.