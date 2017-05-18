Алексей Навальный: Я отвечу Бурханычу по пунктам

Алексей Навальный заявил, что ответит на видеоролик Алишера Усманова, в котором тот нелицеприятно высказался о личности оппозиционера.

Пока что Навальный дал краткое резюме к будущему ответу и сообщил, что ответит «Бурханычу» по всем пунктам, что были озввучены в ролике Усманова, отмечает РИА Новости.

Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении и неуплате налогов.

Сегодня утром российский бизнесмен Алишер Усманов записал личное обращение к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором предложил оппозиционеру извиниться и не устраивать шоу, от которого он сам же и пострадает.