Алексей Навальный: Я отвечу Бурханычу по пунктам
Алексей Навальный заявил, что ответит на видеоролик Алишера Усманова, в котором тот нелицеприятно высказался о личности оппозиционера.
Пока что Навальный дал краткое резюме к будущему ответу и сообщил, что ответит «Бурханычу» по всем пунктам, что были озввучены в ролике Усманова, отмечает РИА Новости.
Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении и неуплате налогов.
Сегодня утром российский бизнесмен Алишер Усманов записал личное обращение к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором предложил оппозиционеру извиниться и не устраивать шоу, от которого он сам же и пострадает.
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