Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей»

Оппозиционер Алексей Навальный, узнав о решении ЦИК России отказать ему в регистрации в качестве кандидата в президенты, опубликовал видеоролик, в котором призвал своих сторонников бойкотировать выборы главы государства, которые пройдут в марте 2018 года.

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвует только Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал», — заявил Навальный.

При этом видеоролик, опубликованный на сайте оппозиционера, был записан заранее. Как пояснил сам Навальный, он записал видео заранее, так как понимал, что решение ЦИК может быть отрицательным.

«Мы понимали, что такое было возможно, и у нас есть четкий и ясный план», — заявил Навальный, подчеркнув, что Владимир Путин «страшно перепуган и боится конкуренции» с ним.

Оппозиционер также объявил, что не распускает свои штабы по всей стране, а превращает их в штабы «забастовки избирателей». Активисты будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против будущих выборов.

Ранее Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента в марте 2018 года из-за непогашенной судимости.