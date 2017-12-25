Алексей Навальный обжалует в суде отказ ЦИК в регистрации
Оппозиционер Алексей Навальный намерен обжаловать в Конституционном суде решение Центризбиркома, отказавшего ему в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ.
«Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы», - заявил Навальный, отметив, что решение об отказе не стало для него неожиданностью.
Ранее ЦИК РФ отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за непогашенной судимости, сообщает «Интерфакс».
Оппозиционер также призвал своих сторонников к «избирательному бойкоту», сообщает «Интерфакс».
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