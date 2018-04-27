Алексей Навальный в Москве 5 мая проведет митинг оппозиции
Власти Москвы согласовали акцию оппозиции во главе с Алексеем Навальным на проспекте Академика Сахарова 5 мая.
Шествие пройдет по улице Маши Порываевой с завершением шествия митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
При согласовании данного маршрута проводились консультации с министерством обороны России, передает АГН «Москва».
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