Алексей Навальный готовит масштабную акцию на 5 мая

Оппозиционер Алексей Навальный планирует организовать в ряде российских городов акцию протеста в лень инаугурации президента Владимира Путина.

По его словам, участники акции будут протестовать против коррупции, неравенства, беззакония, цензуры и установления монархии.

«Это полностью законные заявки на мирные акции. Чаще всего в те же места, где сама власть будет проводить акции 1 мая», - цитирует «ФедералПресс» запись оппозиционера в соцсетях.