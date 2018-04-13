Алексей Навальный готовит масштабную акцию на 5 мая
Оппозиционер Алексей Навальный планирует организовать в ряде российских городов акцию протеста в лень инаугурации президента Владимира Путина.
По его словам, участники акции будут протестовать против коррупции, неравенства, беззакония, цензуры и установления монархии.
«Это полностью законные заявки на мирные акции. Чаще всего в те же места, где сама власть будет проводить акции 1 мая», - цитирует «ФедералПресс» запись оппозиционера в соцсетях.
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