Алексей Навальный арестован на тридцать суток

Оппозиционер Алексей Навальный, задержанный накануне за неповиновение полиции и призывы к несанкционированным акциям протеста, арестован на 30 суток. Такое решение вынес Симоновский суд Москвы.

Как уточняется в материале, Навальный привлечен к административной ответственности за повторное нарушение статьи КоАП РФ «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации».

Адвокаты оппозиционера намерены обжаловать решение суда, обвинив судью в предвзятости.

Власти Москвы разрешили провести митинг оппозиции на проспекте Сахарова, однако, по словам Алексея Навального, ему не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены и звукового оборудования, поэтому он решил перенести мероприятие на Тверскую. В результате были задержаны около 200 нарушителей правопорядка, один из которых распылил газ в лицо сотруднику ОМОН. Митинг протеста на проспекте Академика Сахарова собрал около 1,8 тысячи человек, сообщает Ura.ru.