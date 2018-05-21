Алексей Кудрин займется проверками вузов

Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин «возьмет в свои руки» проверки российских вузов, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«Депутаты спросили Кудрина, сколько раз в год должны проходить проверки профильных вузов.

Он обещал заняться изучением этого вопроса, раз здесь есть какие-то сложности», — говорится в сообщении партии, возглавляемой Владимиром Жириновским.

Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить экс-главу Минфина Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.

В настоящее время его кандидатуру рассматривают в Госдуме, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия
События: назначения
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