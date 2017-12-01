Алексей Кудрин дал совет по предотвращению эпидемии ВИЧ

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал способ остановить эпидемию ВИЧ в России.

По его мнению, для этого необходимо обеспечить лекарствами всех инфицированных.

«Четверть россиян до 24 лет уверены, что в стране эпидемия ВИЧ», - сказал Кудрин, отметив, что 76 процентов молодежи сочувствуют людям с ВИЧ.

При этом, экс-глава Минфина заявил, что остановить эпидемию в России можно, обеспечив лечением 100 процентов всех ВИЧ-инфицированных граждан.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, сообщает «РИА Новости».