Алексей Кудрин дал совет по предотвращению эпидемии ВИЧ
Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал способ остановить эпидемию ВИЧ в России.
По его мнению, для этого необходимо обеспечить лекарствами всех инфицированных.
«Четверть россиян до 24 лет уверены, что в стране эпидемия ВИЧ», - сказал Кудрин, отметив, что 76 процентов молодежи сочувствуют людям с ВИЧ.
При этом, экс-глава Минфина заявил, что остановить эпидемию в России можно, обеспечив лечением 100 процентов всех ВИЧ-инфицированных граждан.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, сообщает «РИА Новости».
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