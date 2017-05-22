Алексей Кудрин рассказал о пяти мифах экономики России

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин поделился с общественностью своими предостережениями относительно российской экономики в будущем.

Он назвал пять главных мифов, которые не могут быть использованы в будущих реформах, так как нанесут экономике страны вред, пишет Kommersant.

Миф 1: Инфляция в нашей стране носит преимущественно немонетарный характер, следовательно, ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики, поскольку с ней можно справиться с помощью ограничения монопольных тарифов.

Миф 2: Экономический рост сдерживается недостаточностью денег, следовательно, его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения.

Миф 3: Экономический рост можно разогнать, задействовав имеющиеся в стране значительные незагруженные производственные мощности с помощью смягчения денежно-кредитной политики — снижения процентной ставки.

Миф 4: Увеличению темпов роста может способствовать какой-либо аналог политики «количественного смягчения» — предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях.

Миф 5: Возвращение ЦБ к активной валютной политике — вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне — будет способствовать росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение.

Также Алексей Кудрин подчеркнул, что элементами стратегии не могут быть меры, дающие позитивный эффект только в краткосрочной перспективе.

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