Алексей Кудрин против выхода из ценных бумаг США

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин выступил против полного выхода России из ценных бумаг США.

Об этом сообщил первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

По его словам, отвечая на соответствующий вопрос Кудрин мягкой форме дал понять, что считает размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым.

Вместе с тем, Гутенев, цитируя Кудрина, подчеркнул, необходимо учитывать и политические риски.

Ранее «Единая Россия» на заседании выдвинула Алексея Кудрина кандидатом на пост председателя Счетной палаты, сообщает «РИА Новости».

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