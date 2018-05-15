Алексей Кудрин против выхода из ценных бумаг США
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин выступил против полного выхода России из ценных бумаг США.
Об этом сообщил первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
По его словам, отвечая на соответствующий вопрос Кудрин мягкой форме дал понять, что считает размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым.
Вместе с тем, Гутенев, цитируя Кудрина, подчеркнул, необходимо учитывать и политические риски.
Ранее «Единая Россия» на заседании выдвинула Алексея Кудрина кандидатом на пост председателя Счетной палаты, сообщает «РИА Новости».
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