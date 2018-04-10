Алексей Кудрин предложил не отвечать на санкции США
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что России не следует предпринимать ответных мер в отношении США из-за введенных санкций.
По его мнению, ведение ограничений в отношении представителей частного бизнеса США нецелесообразно, поскольку он привносит в Россию инвестиции и технологии. «Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны», - цитирует Кудрина ТАСС.
Он также подчеркнул, что санкции в отношении РФ вводят американские политики, а не бизнесмены.
Вашингтон в очередной раз расширили список ограничений на прошлой неделе. В санкционные списки попали ряд российских чиновников, предпринимателей и компаний.
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