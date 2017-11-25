Алексей Кудрин предложил сократить аппарат чиновников

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил о необходимости сократить чиновничий аппарат.

Об этом он сказал в интервью в программе «Вести в субботу». Кудрин отметил, что в настоящее время на 10 тыс. граждан приходится 148 чиновников. Он считает необходимым сократить это число до 100, передает «РИА Новости».

Кудрин пояснил: «Сейчас идет речь об увеличении производительности чиновников в 2-3 и больше раз за счет применения новых моделей управления, анализа данных принятия решений». Он считает, что выпиской справок и документов в будущем займутся политические машины, а также будут созданы «свои каналы общения с властью, контроля, влияния».

Ранее Кудрин заявил, что не собирается выдвигаться в президенты России.