Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров

Создать новую устойчивую пенсионную систему предлагается за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин, и до 65 лет у мужчин, с шагом по полгода в год, начиная с 2019 года.

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента Владимира Путина такую систему, которая позволит сократить число пенсионеров, не сокращая при этом размер их пенсий, пишут «Ведомости».

В результате этой меры численность пенсионеров сократится на 9% – на 3,87 млн человек до 38,52 млн. Кроме того, предлагается ужесточить условия для получения пенсии.

Необходимый стаж для начисления страховой пенсии, который сейчас ежегодно повышается до 15 лет к 2024 году, нужно продолжить повышать и далее – до 20 лет. Минимальное число пенсионных баллов, которое тоже запланировано повысить до 30 к 2025 году, нужно затем увеличить до 52. Вот такая арифметика.

Социальная пенсия, которую получают те, кто не заработал на страховую, будет назначаться при достижении 68 лет (сейчас – 65 лет для мужчин и 60 для женщин). Одновременно будут ужесточаться условия для назначения досрочных пенсий: минимально необходимый для нее стаж у врачей и учителей будет повышен до 35 лет.

Реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом, а трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9% ВВП к 2024 году и на 2% ВВП к 2035 году.