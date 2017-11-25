Алексей Кудрин опроверг слухи об участии в выборах президента
Председатель Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не намерен участвовать в выборах президента в 2018 году.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о его возможном выдвижении в президенты, он сказал: «Я сейчас в другой роли, я готовлю программу предложений, которую передаю президенту. Не просто президенту, а действующему президенту. И сам не планирую участвовать».
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили лидер «Яблока» Григорий Явлинский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, передает «Интерфакс».
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