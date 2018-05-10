Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату
Экс-министру финансов России Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату.
По данным газеты «Ведомости», депутаты от партии «Единая Россия» предложили Кудрину занять должность, которая станет вакантной в связи с переходом Татьяны Голиковой на пост вице-премьера.
«Предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать», - сказал пресс-секретарь экс-министра Павел Кузнецов.
Кроме того, источник «Интерфакса» сообщил о запланированных на следующей неделе консультаций Кудрина с парламентскими фракциями.
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