Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату

Экс-министру финансов России Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату.

По данным газеты «Ведомости», депутаты от партии «Единая Россия» предложили Кудрину занять должность, которая станет вакантной в связи с переходом Татьяны Голиковой на пост вице-премьера.

«Предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать», - сказал пресс-секретарь экс-министра Павел Кузнецов.

Кроме того, источник «Интерфакса» сообщил о запланированных на следующей неделе консультаций Кудрина с парламентскими фракциями.