Александра Кокорина вернули в сборную РФ на два матча

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков включены в состав сборной России. Они примут участие в товарищеских матчах с командами Катара и Румынии.

Тренировки футболистов начнутся 7 ноября. Со сборной Катара россияне сыграют 10 ноября на стадионе «Аль Садд» в Дохе, а встреча с румынской командой запланирована на 15 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Об этом сообщается на сайте РФС. Отмечается, что в списке игроков российской сборной возможны изменения.

Кокорин и его партнер по сборной Павел Мамаев оскандалились после неудачного выступления команды на ЧЕ во Франции. Россиян возмутила их вечеринка в одном из самых дорогих ночных клубов Монте-Карло. После этого игроков перевели во вторые составы их команд.

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