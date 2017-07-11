Александра Кержакова подозревают в браконьерстве
В отношении российского футболиста Александра Кержакова возбуждено дело об административном правонарушении – ему грозит штраф за браконьерство.
Внимание Северо-Западного управления Росрыболовства спортсмен привлек публикацией в соцсетях фото с озерными лососями, вылов которых запрещен. Ведомство начало расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Если вина футболиста будет подтверждена, ему придется возместить вред, нанесенный водным биоресурсам – выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, у него будут конфискованы орудия лова, сообщает ТАСС.
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