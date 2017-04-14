Александр Турчинов: Украинские военные продвигаются на восток
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в одном из интервью, что украинские военные продолжают, и будут продолжать двигаться на восточные земли.
«Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров», - сказал он.
Турчинов добавил, что украинские войска должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток», а также уточнил, что главное – это не проскочить границу.
Украина три года ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года, сообщает РИА Новости.
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