Александр Турчинов: Украинские военные продвигаются на восток

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в одном из интервью, что украинские военные продолжают, и будут продолжать двигаться на восточные земли.

«Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров», - сказал он.

Турчинов добавил, что украинские войска должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток», а также уточнил, что главное – это не проскочить границу.

Украина три года ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года, сообщает РИА Новости.