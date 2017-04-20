Александр Турчинов: Москва готовится к войне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о готовности России в любой момент начать полномасштабные боевые действия в отношении не только Украины, но и стран Европы.

Александр Турчинов также обвинил российскую сторону в подготовке масштабного вторжения на украинскую территорию. Он заявил, что российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2−3 часов вторгнуться в Украину.

Также, по его мнению, к войне готовятся и военно-промышленные комплексы России. Кроме того, совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017» могут быть одним из этапов такой подготовки, отмечает Regnum.

Утром президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2017 году на военные сборы всех граждан, пребывающих в запасе.

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