Александр Турчинов: Москва готовится к войне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о готовности России в любой момент начать полномасштабные боевые действия в отношении не только Украины, но и стран Европы.

Александр Турчинов также обвинил российскую сторону в подготовке масштабного вторжения на украинскую территорию. Он заявил, что российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2−3 часов вторгнуться в Украину.

Также, по его мнению, к войне готовятся и военно-промышленные комплексы России. Кроме того, совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017» могут быть одним из этапов такой подготовки, отмечает Regnum.

Утром президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2017 году на военные сборы всех граждан, пребывающих в запасе.