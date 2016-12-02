Александр Сокуров отказался выполнить просьбу Путина о переводе «Фауста» на русский

Выступая на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин обратился к кинорежиссеру Александру Сокурову перевести на русский язык фильм «Фауст».

- Вашим «Фаустом» уже насладились немецкоговорящие зрители. Давайте, смените гнев на милость и переведите это на русский язык! «Фауста» на русский язык переведите! - обратится глава государства к Сокурову, имея в виду фильм, получивший премию «Золотой лев» на Венецианском фестивале 2011 года.

Однако режиссер не согласился выполнить просьбу Путина.

- Российская культура настолько значимая и широкая, что в состоянии проникать в культуру по сути любого этноса и любой культурной среды. С другой стороны, и российское мировоззрение и культурное сознание необходимо приближать к всемирному опыту. Поэтому я думаю, что я прав, что сделал фильм на немецком языке. Сожалею, что наше телевидение отказывается показывать фильм, как многие мои фильмы, и не только мои, но и многих соотечественников – кинорежиссеров, - цитирует Сокурова ТАСС.