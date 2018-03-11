Александр Рыбак снова поедет на «Евровидение» от Норвегии

Победитель конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак второй раз представит Норвегию на музыкальном конкурсе в 2018 году.

Как сообщает телеканал «360», певец исполнит песню «That’s How You Write A Song». Сам исполнитель убежден, что у одного артиста мало шансов победить дважды, при этом он гордится тем, что ему разрешили второй раз выступить от Норвегии.

Конкурс «Евровидение-2018» состоится в Лисабоне с 8 по 12 мая. Букмекеры утверждают, что победу в нем одержит оперная певица Элина Нечаева из Эстонии. По их мнению, второе место займет Болгария, а третье – чешский певец Миколас Йозеф. Юлия Самойлова занимает в списке восьмую позицию.