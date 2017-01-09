Александр Романов стал начальником Следственного департамента МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Александра Романова заместителем министра внутренних дел РФ и начальником Следственного департамента МВД.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, который представил личному составу нового начальника, богатый профессиональный опыт поможет Романову мобилизовать весь личный состав следственных подразделений на выполнение стоящих перед ним задач.

Он также отметил, что сотрудники следственных подразделений МВД могут выполнять поставленные перед ними задачи на самом высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС.