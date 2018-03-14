Александр Овечкин записал на свой счет 600 шайб в НХЛ

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за 990 матчей в НХЛ забросил 600 шайб.

Он стал четвертым игроком в истории лиги, которому покорилось это достижение. Это позволило ему встать в один ряд с Уэйном Гретцки, Марио Лемье и Бреттом Халлом.

Сейчас хоккеист претендует на приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу НХЛ в сезоне. На его счету 40 шайб. Основным конкурентом Овечкина является нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, опережающий его всего на один гол, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».