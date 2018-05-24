Александр Овечкин поборется за Кубок Стэнли
Хоккейный клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» выиграл седьмой матч полуфинальной серии плей-офф с «Тампы-Бэй Лайтнинг», разгромив соперников со счетом 4:0.
Таким образом, российский форвард Александр Овечкин впервые будет бороться за Кубок Стэнли.
В решающем матче серии Овечкин открыл счет благодаря удачной подаче другого россиянина - Евгения Кузнецова. Дубль оформил Андре Бураковски, еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрем.
В финале плей-офф НХЛ «Вашингтон» сыграет с командой «Вегас Голден Найтс», сообщает «Национальная служба новостей».
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