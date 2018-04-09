Александр Овечкин в очередной раз стал лучшим снайпером НХЛ
Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в седьмой раз назван лучшим снайпером НХЛ.
Этот титул он завоевал, забросив 49 шайб в 82 играх. Второе и третье места в рейтинге заняли финский спортсмен Патрик Лайне («Виннипег Джетс») и щвед Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»), на счету которых 44 и 43 шайбы соответственно, сообщает «Экономика сегодня».
Овечки назывался лучшим снайпером НХЛ в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.
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