Александр Масляков уволился с поста директора «Планета КВН»

Президент международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственному желанию.

В пресс-службе организации сообщается, что процедура увольнения инициирована Александром Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Весной «Transparency International» опубликовала исследование, согласно которому при управлении Масляковым «Планета КВН» возник конфликт интересов, так как будучи его руководителем, Масляков передал в собственность Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания», учредителем которого является он сам, кинотеатр «Гавана».

В мае 2017 прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы и доводы организации «Transparency International» не подтвердились, сообщает РИА Новости.

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