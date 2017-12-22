Александр Лукашенко разрешил блокчейн и майнинг в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики, который разрешает использование на территории республики технологий блокчейна и майнинга криптовалют.

Он заявил, что в стране необходимо создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.

Александр Лукашенко добавил, что второй целью декрета являются инвестиции в будущее, и третьей — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий, передает Regnum.