Александр Лукашенко разрешил блокчейн и майнинг в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики, который разрешает использование на территории республики технологий блокчейна и майнинга криптовалют.
Он заявил, что в стране необходимо создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.
Александр Лукашенко добавил, что второй целью декрета являются инвестиции в будущее, и третьей — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий, передает Regnum.
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