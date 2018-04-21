Александр Лукашенко призвал белорусов пить по-европейски

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гражданам необходимо привыкать к европейскому варианту потребления алкогольных напитков.

«Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что выпивать один-два бокала в день – полезно при условии, если вино качественное, передает Lenta.ru. Лукашенко рассказал, что во время визита в Молдавию продегустировал несколько сортов вин. Он отметил высокое качество молдавского алкоголя.

«Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества», - добавил президент.

Запрет на поставку молдавских вин в Россию был введен в 2006 году из-за наличия в продукции пестицидов. В сентябре 2013 года РФ снова приостановила ввоз вин в связи с несоответствием молдавской алкогольной продукции требованиям безопасности. В мае 2017 года Роспотребнадзор разрешил ввоз в Россию 20 видов вин из Молдавии.

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