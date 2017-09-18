Александр Лукашенко посетит учения «Запад-2017»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 сентября посетит белорусско-российские учения «Запад-2017», сообщили в пресс-службе главы государства.
«Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский», — заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
Стратегические учения «Запад-2017» проходят в Белоруссии с 14 по 20 сентября. В учениях со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов, сообщает «РИА Новости».
Власти Литвы и Украины неоднократно заявляли о том, что учения являются репетицией захвата.
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