Александр Лукашенко посетит учения «Запад-2017»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 сентября посетит белорусско-российские учения «Запад-2017», сообщили в пресс-службе главы государства.

«Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский», — заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Стратегические учения «Запад-2017» проходят в Белоруссии с 14 по 20 сентября. В учениях со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов, сообщает «РИА Новости».

Власти Литвы и Украины неоднократно заявляли о том, что учения являются репетицией захвата.