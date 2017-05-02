Александр Лукашенко пообещал помощь Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал президентское слово сделать все необходимое для восстановления на Украине мира и спокойствия.

«Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас положиться», - заявил он, сообщает RG.ru.

26 апреля в Чернобыле Александр Лукашенко виделся с президентом Украины Петром Порошенко. Там Лукашенко сделал также заявление о войне и мире на соседней территории.