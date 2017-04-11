Александр Лукашенко: Мир подошёл к очень опасной черте
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал свое понимание мировой проблемы по ситуации в Сирии, заявив о непозволительном решении некоторых стран решать вопросы за счёт агрессивной внешней политики.
«Мир подошёл к очень опасной черте, никогда ещё этого не было».
Президент Белоруссии назвал ситуацию противоречивой, но отметил, что американский лидер не мог просто так принять решение о ракетном ударе, отмечает Life.ru.
«Сегодня Америка в одиночку и даже со своими натовскими союзниками не сможет управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего», - подчеркнул белорусский лидер.
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