Александр Лукашенко: Мир подошёл к очень опасной черте

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал свое понимание мировой проблемы по ситуации в Сирии, заявив о непозволительном решении некоторых стран решать вопросы за счёт агрессивной внешней политики.

«Мир подошёл к очень опасной черте, никогда ещё этого не было».

Президент Белоруссии назвал ситуацию противоречивой, но отметил, что американский лидер не мог просто так принять решение о ракетном ударе, отмечает Life.ru.

«Сегодня Америка в одиночку и даже со своими натовскими союзниками не сможет управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего», - подчеркнул белорусский лидер.