Александр Лукашенко и Петр Порошенко едут в Чернобыль

Президенты Беларуси и Украины 26 апреля посетят Чернобыльскую АЭС в рамках мероприятий, посвященных годовщине аварии на станции.

Планируется, что Лукашенко и Порошенко ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения (саркофага) и системами хранения отработанного ядерного топлива, сообщает RNS.

Существует информация из ряда СМИ, что в этот же день лидеры стран проведут переговоры на территории Беларуси, обсудив сотрудничество в торгово-экономической и политической сферах, а также международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Авария на Чернобыльской АЭС — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне — Украина).

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

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