Александр Лукашенко налаживает дружбу с Вьетнамом

Белоруссия будет развивать торговые и политические отношения с Вьетнамом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой социалистической республики Чан Дай Куангом.

По словам Лукашенко, белорусский народ «с давних времен» поддерживает Вьетнам и «помнит ту цену», которую вьетнамский народ заплатил за независимость.

Он также отметил, что Белоруссия надеется на выстраивание взаимовыгодных дружественных отношений с Вьетнамом.

«Вы на нас всегда можете рассчитывать», — сказал Лукашенко, обращаясь к лидеру Вьетнама.

Ожидается, что по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг сегодня прибыл с официальным визитом в Белоруссию, где пробудет до 28 июня, сообщает агентство Regnum.