Александр Кузнецов назначен новым представителем РФ при ЮНЕСКО

Президент России Владимир Путин назначил нового представителя РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщают «Известия».

Элеонору Митрофанову, ранее занимающую должность представителя России при ЮНЕСКО, сменил Александр Кузнецов, ранее возглавлявший историко-архивный департамент МИД России.

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