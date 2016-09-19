Александр Кузнецов назначен новым представителем РФ при ЮНЕСКО
Президент России Владимир Путин назначил нового представителя РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщают «Известия».
Элеонору Митрофанову, ранее занимающую должность представителя России при ЮНЕСКО, сменил Александр Кузнецов, ранее возглавлявший историко-архивный департамент МИД России.
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