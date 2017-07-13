Александр Кержаков покидает футбольное поле

Игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков принял решение завершить карьеру.

Директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал «Российской газете», что у Кержакова появилась новая должность в клубе – координатор юношеских команд. Он будет заниматься отслеживанием прогресса игроков и их продвижением по вертикали в системе клуба.

В составе «Зенита» Кежаков сыграл более 380 матчей, забив в общей сложности 226 мячей. В составе сборной РФ он провел 91 матч, забив 30 голов.

Некоторое время назад сообщалось, что в отношении футболиста возбуждено дело о браконьерстве после того, как он разместил фото с лососем, занесенным в Красную книгу.