Александр Кержаков покидает футбольное поле
Игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков принял решение завершить карьеру.
Директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал «Российской газете», что у Кержакова появилась новая должность в клубе – координатор юношеских команд. Он будет заниматься отслеживанием прогресса игроков и их продвижением по вертикали в системе клуба.
В составе «Зенита» Кежаков сыграл более 380 матчей, забив в общей сложности 226 мячей. В составе сборной РФ он провел 91 матч, забив 30 голов.
Некоторое время назад сообщалось, что в отношении футболиста возбуждено дело о браконьерстве после того, как он разместил фото с лососем, занесенным в Красную книгу.
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