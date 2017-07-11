Александр Кержаков ответит за фото с лососями
Фотография футболиста Александра Кержакова с двумя лососями, которую он опубликовал на своей странице в Instagram, заинтересовала Росрыболовство.
По данным ведомства, фотография с запрещенной к вылову рыбой была опубликована 9 июля. Запись Кержакова сопровождалась хэштегами #рыбалка #карелия.
Представитель Росрыболовства отметил, что в Карелии отлов лосося запрещен, подчеркнув, что Кержакову грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.
Если специалисты ведомства смогут подтвердить «незаконную рыбалку» на Онежском озере, то против футболиста будет возбуждено административное дело, сообщает «Национальная служба овостей».
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