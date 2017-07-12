Александр Кержаков извинился за незаконную рыбалку

Известный футболист Александр Кержаков, уличенный в незаконной рыбалке в Карелии, пообещал выпустить в Онежское озеро несколько тысяч мальков лосося.

Он также пояснил, что не знал о том, что лов озерного лосося запрещен, в противном случае не стал бы публиковать фотографии с выловленной рыбой в Instagram.

Он также признался, что сам выловил только одного лосося в Онежском озере.

9 июля Кержаков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он позирует с выловленными краснокнижными лососями. По проставленным хештегам стало понятно, что рыбалка велась в Карелии, где ловля лосося запрещена. Фотография вызвала бурю негодования среди подписчиков, а также изображением заинтересовалось Росрыболовство, которое возбудило административное дело по факту браконьерства.

После инцидента футболист заявил, что оставит фотографию с четырьмя лососями в своем Instagram, чтобы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере запрещено, пишет газета «Известия».

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