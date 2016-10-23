Александр Калягин переизбран главой Союза театральных деятелей России
Народный артист России Александр Калягин, возглавляющий Союз театральных деятелей уже 20 лет, единогласно переизбран председателем этой организации на очередной пятилетний срок.
ТАСС сообщает подробности тайного голосования. Для него было выдано 169 бюллетеней. В результате все 169 голосовавших единогласно одобрили переизбрание Калягина на пост председателя СТД.
Союз театральных деятелей считается старейшим и одним из самых крупных творческих союзов России. Первым председателем обновленного Союза в 1986 году стал народный артист СССР Михаил Ульянов. В 1996 году он передал свой пост Александру Калягину.
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