Российский журналист Александр Хинштейн назначен советником главы Росгвардии Виктора Золотова. Он будет курировать нормативно-правовой блок, а также информационно-пропагандистскую работу.

«Сегодня далеко не у всех граждан есть четкое понимание того, зачем создана Росгвардия. Мир не стоит на месте. Мы ежедневно сталкиваемся с угрозой, видим рост терроризма в мире. Этому необходимо противостоять. Именно поэтому и создана национальная гвардия», — сообщил Хинштейн в эфире радио «Комсомольская правда».

Политик также рассказал, что сотрудники Росгвардии выполняют задачи по недопущению распространения экстремизма. В состав гвардии вошли внутренние войска, спецподразделения МВД, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительные подразделения.